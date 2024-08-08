1win — это официальное приложение для ставок на спорт, предлагающее доступ к десяткам спортивных событий со всего мира. С его помощью вы можете делать ставки на футбол, баскетбол, теннис, бейсбол, дартс, крикет, киберспорт, бильярд, скачки, автоспорт, падел-теннис и многое другое. Достаточно скачать 1win, чтобы получить доступ ко всем этим возможностям. После быстрой регистрации с использованием email или номера телефона вы можете сразу приступить к ставкам на широкий выбор событий. Ежедневно в приложении доступны более 1000 матчей, на которые можно делать ставки как на текущий день, так и на будущее.

Как делать ставки

При выборе события приложение показывает доступные коэффициенты для каждого типа ставки. Вы можете поставить не только на победителя, но и на такие показатели, как количество голов, счет на определенном этапе игры, разница в очках и многое другое. Добавляйте выбранные ставки в купон, делайте ставки на прямые трансляции с обновляющимися коэффициентами, а также пользуйтесь функцией досрочного вывода выигрышей для минимизации рисков.

Разделы «Популярное» и «Избранное»

Для удобного доступа к ставкам приложение имеет несколько разделов. В разделе «Популярное» можно найти события, которые вызывают наибольший интерес у пользователей, а в «Избранном» — сохранить интересующие вас матчи и следить за изменением коэффициентов. Также доступна история просмотренных вами событий.

Проверка купона и история ставок

С помощью кнопки купона в центре экрана вы можете просматривать текущие ставки. Если вы удовлетворены выбором, коснитесь экрана для подтверждения ставки. История всех сделанных вами ставок отображается справа. Нижняя панель также включает меню, где можно получить доступ к разным функциям платформы.

Казино 1win

Кроме спортивных ставок, 1win предлагает раздел казино с такими играми, как слоты и рулетка. Также вы можете участвовать в турнирах с призовыми фондами до нескольких миллионов долларов.

Приветственные бонусы

На первый депозит в 1win можно получить бонус до трехкратной суммы депозита, который поступает на баланс для ставок. Эти бонусы помогут вам начать, однако для вывода средств потребуется выполнить условия использования.

Скачайте APK 1win и начните делать ставки на любимые спортивные события.

Требования для последней версии

Требуемая версия Android: 5.0 или выше

Информация о версии 1win 1win-prod-135(16195)

Название пакета: org.xbet.client1 Лицензия: Бесплатно Операционная система: Android Категория: Азартные игры Язык: Русский, еще 47 языков Автор: 1xBet Количество загрузок: 936,865 Дата выпуска: 17 октября 2024

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